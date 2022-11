Boniek: “Rimpianti? La sconfitta contro il Lecce che è costata lo Scudetto alla Roma”

Zbigniew Boniek, ex centrocampista di Roma e Juventus, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo AS. Tra i tanti argomenti trattati, Mondiale in particolare, anche un passaggio sulla Roma e sulla sconfitta contro il Lecce che è costato lo Scudetto nella stagione 1985/86: "Mi piace vincere. Sono sempre andato al massimo in qualsiasi partita. Ho avuto qualche battibecco con Erickson, ma ero molto giovane e devo dire che all'inizio ho sofferto il carisma dei giocatori della Roma". Queste le prime parole di Boniek che poi prosegue: "C'erano attriti. Ma niente di particolare: alla fine non credo sia mai stato un problema. Tutti gli allenatori vogliono avere giocatori che aiutino a vincere le partite".