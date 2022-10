Boni: “Penso che Mourinho metterà Abraham, Belotti e Pellegrini con la Samp”

Il doppio ex aggiunge: "Zaniolo non è una mezzala, è una seconda punta e deve giocare in quella zona del campo"

Mourinho come gestirà Belotti? Giocherà con le due punte? “Penso proprio che Mourinho metta in campo le due punte e anche Pellegrini. La Sampdoria farà la partita della vita, ma non penso che Mourinho voglia snaturare la sua squadra. È una scelta che Mourinho farà con cognizione di causa, deve andare a Genova per vincere la partita e non accontentarsi, la Sampdoria vorrà portare in campo lo spirito dell’allenatore, cosa che non si è mai vista. Penso che sarà una partita combattuta e aperta”.