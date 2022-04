Bodo, Saltnes: “Se qualcuno stanotte suonerà il clacson, allora metterò i tappi”

Il capitano dei norvegesi non fa drammi sulla possibilità che i tifosi della Roma cerchino di disturbargli il sonno: "Sono abituato alla confusione"

Al posto del tecnico Kjetil Knutsen, per il Bodo in conferenza stampa hanno preso la parola Hoibraten e Saltnes. Proprio quest'ultimo, capitano dei norvegesi, ha detto la sua sulla preparazione e i cambiamenti contro la Roma senza il mister in panchina. E anche del clima dei tifosi giallorossi, che potrebbero far visita alla squadra questa notte per disturbarli.

SALTNES IN CONFERENZA STAMPA

Sulle questioni extra-calcistiche. "È qualcosa di paragonabile a qualsiasi altra vicenda non sportiva che dobbiamo affrontare, fa parte del nostro mestiere di calciatori. Cerchiamo di controllare quello che possiamo controllare, concentrandosi su noi stessi e la partita. Ci siamo sempre esercitati e lo vedremo in campo".

Sui social i tifosi condividono l'indirizzo del vostro albergo. "Sono abituato alla confusione, andrà tutto bene. Ho i tappi per le orecchie, quindi sono preparato in caso qualcuno si metta a suonare il clacson o a urlare".

La Roma ha offerto un solo campo sintetito al Bodo per allenarsi, quindi la Lazio ha aperto le porte di Formello. Questa cosa ha fatto scalpore in Italia. "Sia in Norvegia che altrove, anche a Sofia, ci siamo allenati sul campo di un'altra squadra per avere condizioni di allenamento ottimali. Abbiamo dovuto allenarci sull'erba in vista di questa partita e abbiamo avuto l'opportunità di farlo. Ci sono state alcune reazioni, ma ci sarà sempre qualcosa su cui si discuterà".

Anche dopo la partita dell'ultima settimana? "Sì, abbiamo parlato di quello che è successo. Oltre a questo ci siamo preparati come al solito, controlliamo quello che possiamo controllare e non vediamo l'ora di giocare la partita, è un'opportunità fantastica. Siamo qui per divertirci e goderci questo momento".

Cosa cambia senza Knutsen? "La preparazione è la stessa, il 99% della preparazione avviene prima, per cui non c'è motivo di preoccuparci. Siamo pronti".

Ci sono stati dei disordini attorno all'albergo? "No, tutto normale".

Cosa ti aspetti per te dalla partita di domani? "Sono contento che sia uscita la Roma nel sorteggio e che magari potrò giocare, a differenza dell'ultima volta".

Sul tema della sicurezza. "Siamo contenti di avere tante persone con noi, ma non siamo spaventati".

Si dice che i tifosi abbiano raccolto 6000 euro per fare delle mascherine con la faccia di Knutsen. "Trovo che sia fantastico. Se non fossi stato un giocatore avrei fatto sicuramente il tifoso. Sono un po' invidioso di chi può trascorrere la Pasqua qui a Roma".

Avete paura per la sicurezza dei tifosi? "No, sarebbe stato spiacevole. Conosco gente che viene qui con i figli, se dovessero sentire che questo clima toglie entusiasmo sarebbe spiacevole".

Verranno in tanti, avete qualche consiglio? "Divertitevi, venite alla partita, fate il tifo. Non credo che ci capiterà spessissimo di giocare i quarti di finale in questo stadio".