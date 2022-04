Bodo, Hoibraten: “Mourinho parla tanto apposta, ma non ci spendiamo troppe energie”

Al posto del tecnico Knutsen, per i norvegesi in conferenza stampa hanno parlato due calciatori

La vigilia del ritorno dei quarti di finale di Conference League tra Roma e Bodo/Glimt è sempre più vicina e si sta scaldando ulteriormente. L'Olimpico sarà infuocato con il primo sold out al 100% della capienza, l'undicesimo stagionale in generale, e il popolo giallorosso proverà a spingere la squadra di José Mourinho verso la rimonta. Alla vigilia di Roma-Bodo e in attesa delle parole dello Special One, questa mattina l'allenatore del club Norvegese Knutsen non ha rilasciato dichiarazioni ma si sono presentati in conferenza stampa Ulrik Saltnes e Marius Hoibraten. Di seguito le parole di Hoibraten:

HOIBRATEN IN CONFERENZA STAMPA

Cosa pensi della partita? Vi aspettate novità? "Ci aspettiamo uno stadio pieno, ma non sarà un fattore negativo per noi. Dobbiamo accettare eventuali cose negative, se non possiamo cambiare qualcosa non lo faremo".

Mourinho ha parlato molto del campo sintetico. "Mourinho lo fa apposta, ma siamo tranquilli. Non è qualcosa su cui vogliamo spendere tante energie. Siamo bravi sia sul campo sintetico che in erba, siamo fiduciosi in ogni caso. In una carriera si gioca su tanti tipi di campi".

Vi è stato detto di non condividere foto dall'albergo? "Sì".

BJORN MANNSVERK

Domanda anche per Mannsverk, ex pilota militare che da qualche tempo è il mental coach del Bodo/Glimt.

Cosa è cambiato in questi mesi? "Sembrerò arrogante, ma il gruppo di giocatori che abbiamo quest'anno è robusto, anche se lo era anche l'anno scorso. Non c'era una differenza. Abbiamo imparato tantissimo".