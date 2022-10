Betis-Roma, Mourinho in conferenza stampa a Siviglia mercoledì alle 19

La Roma, dopo la sfida di campionato con il Lecce, sfiderà di nuovo il Real Betis per la quarta giornata del Girone C di Europa League. Il match è in programma giovedì 13 ottobre, ore 18:45, allo stadio BenitoVillamarín. Il tecnico degli spagnoli Manuel Pellegrini, riporta l'Uefa, risponderà alle domande dei giornalisti mercoledì alle 12:15 insieme ad un suo giocatore. L'allenatore dei giallorossi José Mourinho, invece, parlerà in conferenza stampa alle 19:00 direttamente dal Villamarín, con un calciatore. La rifinitura della Roma è prevista alle 10:30 a Trigoria, prima della partenza per Siviglia.