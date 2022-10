Betis-Roma, Mourinho e Ibanez in conferenza stampa alle 19

L'allenatore giallorosso José Mourinho parlerà alle 19:00 in conferenza stampa alla vigilia di Real Betis-Roma, quarta giornata del girone C di Europa League. Insieme al tecnico portoghese ci sarà il difensore Roger Ibanez, che risponderà alle domande dei giornalisti presso lo Stadio Benito Villamarin di Siviglia. La sfida con gli spagnoli, determinante per la qualifazione dei giallorossi alla fase successiva della competizione, è in programma domani alle ore 18:45.