Betis-Roma, esclusione a sorpresa per Kumbulla: è in tribuna

Si sta giocando allo stadio Benito Villamarin il match tra Betis e Roma, valido per la quarta giornata del girone C di Europa League, tra le fila giallorosse si è registrata un’assenza dell’ultimo minuto: si tratta di Marash Kumbulla. Il difensore albanese infatti, sta seguendo la gara dei compagni seduto in tribuna. Il nome del giocatore inoltre, non figura neanche in panchina tra i giocatori a disposizione di José Mourinho.