Betis, Canales: “Punto importante”, Manuel Pellegrini: “Noi superiori”

“Era un girone complicato e, alla fine, due giorni prima, avremmo firmato tutti per essere classificati. È un punto importante per questo. Volevamo certificare il primo posto, ma stavamo giocando contro una buona squadra che aveva anche molto per cui lottare. Non ci viene in mente altro che il primo posto. Abbiamo ancora due partite da giocare. In passato siamo riusciti a segnare più gol, ma è sempre bello segnare. Questo dà fiducia. Nel primo tempo siamo stati tutti bravi, al di là di qualcosa di individuale. Abbiamo mosso bene la palla e creato occasioni. Sono felice“ dice Sergio Canales , centrocampista del Betis, in zona mista al termine dell'1-1 con la Roma.

“Sono molto contento della qualificazione, mancano ancora due partite per cercare di raggiungere il primo posto. Avere 10 punti su 12 e ottenere 4 punti dalla Roma in due partite è molto bello. Alla Roma siamo stati superiori e anche oggi nel primo tempo abbiamo dominato di più la partita. Il secondo tempo è stato più equilibrato. Sono molto orgoglioso di questo gruppo, hanno grande ambizione e grande spirito di squadra. Non ci sono titolari regolari. Non c’è squadra ‘A’ e nessuna squadra ‘B’. Ci sono 25 giocatori che sono concentrati sull’avanzare nelle due gare che stiamo giocando. Fekir è infortunato e dobbiamo trovare un sostituto in quel posto. Un giocatore può giocare tre partite in una settimana e Canales è pronto a farlo. Ora penseremo a quale sarà la squadra migliore per la partita di domenica. L’obiettivo che abbiamo è provare a battere l’Almería, non pensiamo oltre“.