Bertolini (ct Nazionale femminile): “Zaniolo va educato”. È bufera sui social

Il tecnico delle azzure parla del giocatore della Roma: "È in difficoltà, ma non giustifico il suo atteggiamento con l'arbitro"

" Zaniolo va educato ". È il commento durissimo di Milena Bertolini, commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio femminile, sul giocatore della Roma che ieri è stato espulso da Abisso in seguito al gol annullato al 90' dal Var. Una frase che sta facendo discutere parecchio sui social romanisti, che si sono scagliati contro il ct azzurro, in difesa del numero 22 giallorosso. E su Twitter è scoppiata subito la bufera: "Non va educato, ma va rispettato" , "È stato fin troppo educato". "Allora a marzo la Nazionale giochi il playoff con Bernardeschi" , "Siamo all'assurdo, chissà cosa ha fatto questo ragazzo per farsi insultare da tutti", "Non hanno mai visto una partita della Juve o di Bonucci" , sono solo alcuni dei commenti.

Nicolò Zaniolo è tornato al centro delle discussioni, non solo di calciomercato ma anche di campo. Tempo fa addirittura Mourinho gli aveva consigliato di trasferirsi in Premier League a causa del trattamento che gli riservano i direttori di gara. "Un giocatore creativo che a cui non fischiano mai un rigore o un fallo e che prende otto ammonizioni e due espulsioni", ha sottolineato ieri il portoghese in conferenza stampa. Soprattutto il rosso di Abisso non è piaciuto allo Special One. Del giocatore della Roma ha parlato anche Milena Bertolini, ct della Nazionale italiana di calcio femminile, negli studi di 'Rai Sport' durante '90° minuto': "Ultimamente ha delle difficoltà, va aiutato, va educato. Poi in quel caso l'arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico l'atteggiamento di Zaniolo", le parole dell'allenatore azzurro.