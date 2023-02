Belotti: “Siamo delusi per la Coppa Italia. Sappiamo la figura che abbiamo fatto”

Siete riusciti a mettere alle spalle la delusione per la sconfitta in Coppa Italia? "Delusione che è dentro tutti noi ed è giusto così. Sappiamo tutti la figura che abbiamo fatto. Ci deve servire per darci forza per fare una grande partita. Dobbiamo prenderci i tre punti anche per la gente che ci è venuta a vedere mercoledì".