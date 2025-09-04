Belgio, Garcia: “Lukaku fa bene a non operarsi”. Poi ricorda Totti: “Fece lo stesso”

Rudi Garcia, commissario tecnico del Belgio, ha parlato in conferenza stampa dell'infortunio di Romelu Lukaku ricordando anche quanto accaduto in giallorosso con Francesco Totti. L'attaccante del Napoli ha rimediato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra e rimarrà ai box circa tre mesi ma ha deciso di non operarsi chirurgicamente onde evitare complicazioni e rischiare di allungare i tempi di recupero. Queste le dichiarazioni dell'ex allenatore della Roma: "Quando ho parlato con Lukaku si è mostrato molto positivo, ha uno spirito combattivo ed è già alle prese con la riabilitazione. Penso che sia stata la scelta giusta. Ha un'età in cui operarsi chirurgicamente potrebbe significare un'assenza più lunga. Totti ha vissuto la stessa esperienza alla Roma".