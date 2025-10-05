Il giamaicano deve fare ancora il suo esordio con i giallorossi dopo l'infortunio al primo allenamento

Redazione
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Bailey, dall'incontro con Gasp e Massara alle visite mediche: l'agente svela tutto

La Roma trascorrerà il periodo della pausa nazionali al primo posto in classifica e al rientro potrebbe arrivare anche il momento di Leon Bailey. Il giamaicano deve fare ancora il suo esordio con i giallorossi (dopo l'infortunio al primo allenamento) e suo padre-agente Craig Butler non ha dubbi: Leon sarà decisivo per la Roma. Sui social è apparso in queste ore un video di suo figlio in cui si legge: "Presto tornerà all'instancabile ricerca dell'eccellenza. Leon tornerà presto in campo per dare il massimo per la Roma e far sì che la Roma raggiunga vette che nessuno avrebbe mai sognato possibili. Io ci credo e conosco mio figlio. Guardate. Andate a prendere quelle patatine". Parole convinte di chi lo conosce meglio. Sicuramente Gasperini ha bisogno di attaccanti con velocità e gol e il giamaicano sembra davvero il tassello mancante di questa Roma.

Bailey AS Roma Training Session

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