Atalanta-Roma, UFFICIALE: tornano Mirante e Pedro dal 1′. Pellegrini in mediana – LIVE

BERGAMO – La Roma affronta un altro esame. Dopo le vittorie con Bologna e Torino che l’hanno proiettata al quarto posto, i giallorossi fanno visita all’Atalanta, distante 6 punti ma con una partita in meno, nella 13esima giornata di Serie A. La squadra di Fonseca vuole tenere il passo della Juventus e provare ad accorciare sulle prime della classifica, con praticamente tutta la rosa disponibile ad eccezione di Pastore e Zaniolo. In porta torna Mirante, recuperato, con Karsdorp di nuovo dal 1′. Lorenzo Pellegrini riprende posto invece in mediana, con Villar in panchina e soprattutto l’inserimento di Pedro – fuori dai titolari giovedì – dietro a Dzeko per ricomporre il tandem con Mkhitaryan. Inamovibile Veretout a centrocampo mentre la difesa è quella titolare con Mancini, Smalling e Ibanez. Calcio d’inizio alle 18, al Gewiss Stadium.



LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ATALANTA-ROMA

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Palomino, Sutalo, Mojica, Depaoli, Gyabuaa, Miranchuk, Muriel, Lammers, Diallo, Ilicic.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Pau Lopez, Kumbulla, Fazio, Jesus, Peres, Calafiori, Santon, Cristante, Villar, Diawara, Carles Perez, Borja Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Longo e Cecconi

IV Uomo: Ayroldi

Var: Irrati

AVar: Tolfo