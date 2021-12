Atalanta-Roma, lo Special Saturday di Abraham tra mercato e digiuni con le big

In estate l'inglese è stato a un passo da Bergamo per sostituire Zapata. Ora cerca il primo gol contro una big

Tra Roma e Atalanta c’è (purtroppo) oggi una distanza siderale: in classifica, in termini di entusiasmo e in parte anche sotto il punto di vista del costo parco giocatori. Una anomalia nella storia della serie A considerata la storia dei due club. Eppure c’è un giocatore nella Roma che all’Atalanta aveva fatto tanto gola e che può rappresentare una speranza anche per il futuro. Tammy Abraham, infatti, era stato scelto da Gasperiniper il dopo Zapata. In molti in estate davano l’arrivo dell’inglese a Bergamo per scontato in caso di partenza di Duvan verso Milano sponda nerazzurra. Poi arriva la confessione del presidente Percassi: "Abraham è un esempio di cosa siamo e di cosa non possiamo essere. Conosciamo il ragazzo da tempo, ma costo del cartellino e ingaggio sono da grande club. Noi abbiamo un’altra dimensione. Sto solo difendendo scelte che consideriamo fondamentali per il futuro della società. Primo l’equilibrio nei conti”. Proprio in quei giorni la Roma aveva messo Tammy nel mirino per sostituire Dzeko che guarda caso andava a superare Zapata nella corsa al dopo Lukaku. Un incrocio di mercato che per una volta ha sorriso alla Roma in virtù di due fattori che l’Atalanta non aveva: la voglia di investire 40 milioni e la presenza di Mourinho. Determinante per convincere Abraham a venire in Italia.