Arsenal, l’ex Cambpell: “Penso che Xhaka resterà un altro anno”

La bandiera dei Gunners ha parlato del centrocampista svizzero che può arrivare alla Roma: "Se va via lui chi insegnerà ai giovani le regole?"

Granit Xhaka potrebbe essere il primo colpo della Roma di Mourinho. L'allenatore portoghese apprezza molto le doti fisiche e da leader dello svizzero, i tifosi dell'Arsenal temono seriamente di perderlo insieme a Bellerin, altro big in orbita addio. Non fa eccezione Sol Campbell, ex difensore dei Gunners che ha ne ha parlato a 'Ladbrokes': "Sento che Bellerin e Xhaka potrebbero andare via, ma entrambi sono stati una parte fondamentale di questa squadra. Non puoi rompere i legami con i giocatori esperti sbarazzandotene, altrimenti non ci sarà più nessuno che possa insegnare ai giovani le regole e cosa voglia dire giocare per l'Arsenal. Bellerin e Xhaka sono stati fantastici, devono restare almeno loro un'altra stagione. E io penso che entrambi rimarranno per un altro anno".