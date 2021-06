Calciomercato Roma, dall’Inghilterra: Xhaka si avvicina alla firma

I giallorossi sono più vicini all'arrivo del centrocampista svizzero

Granit Xhaka sempre più vicino alla Roma. Dall'Inghilterra arrivano aggiornamenti sulla trattativa tra i giallorossi e l'Arsenal per il centrocampista svizzero, che in questi giorni è senza dubbio il nome più caldo. Sul proprio profilo Twitter Chris Wheatley, inviato per 'football.london', ha scritto: "Xhaka si avvicina alla firma per la Roma". Lo svizzero è in ritiro con la propria nazionale al Tre Fontane per preparare l'Europeo, nel frattempo le società hanno lavorato per limare le distanze e in queste ore potrebbe essere arrivata l'accelerata, magari decisiva.