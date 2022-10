Argentina, Lautaro: “Dybala importante per noi, spero si riprenda presto”

Il tema degli infortuni a poche settimane dai Mondiali è tema sempre più spigoloso. Lo sa bene l'Argentina, con due giocatori come Dybala e Di Maria attualmente ai box ma che possono recuperare. Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, ne ha parlato a 'Tyc Sport': "Dal mio punto di vista, devi giocare come giochi sempre, finisce che la tua testa può giocare contro di te. Ho parlato con Angel, gli ho inviato un messaggio quando ho saputo dell'infortunio ed era calmo. Mi ha detto che si sarebbe ripreso rapidamente. Spero che sia lui che Paulo, per noi molto importanti in questa nazionale, si riprendano presto e nel migliore dei modi".