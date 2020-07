Ansia Siviglia, gara con la Roma a rischio: domani i risultati dei test Covid

Le prossime saranno ore concitate per il Siviglia di Lopetegui e di Monchi. Dopo la notizia della positività riscontrata in rosa, gli andalusi sono in attesa dei risultati dei nuovi test covid effettuati sul gruppo squadra, che verranno consegnati domani mattina. Se l’esame (il secondo effettuato in pochi giorni) sarà negativo e quindi il contagiato resterà un caso isolato – riporta eldesmarque.com -, il match con la Roma non sarà a rischio. In caso di notizia positiva, la squadra potrà riprendere ad allenarsi domani pomeriggio stesso, ma in maniera individuale.

Il match con la Roma invece, in programma il 6 agosto prossimo, sarà eventualmente a rischio nel caso in cui i test sulla squadra dovessero evidenziare più casi all’interno della rosa andalusa. Attualmente il protocollo Uefa prevede come per ogni squadra venga individuato un ufficiale medico, che deve essere responsabile dei controlli fino a 48 ore prima del viaggio. A un altro responsabile medico sarà affidato invece il controllo sull’impianto dove si dovrà disputare la sfida.