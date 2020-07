Siviglia, il calciatore positivo al Covid è Gudelj – VIDEO

Il calciatore del Siviglia positivo al Coronavirus è Nemanja Gudelj. Il centrocampista serbo, 36 presenze in questa stagione, lo ha svelato attraverso un video pubblicato sul suo account Twitter, nel quale ha dichiarato di star bene e di non avere sintomi. L’ex Sporting Lisbona ha aggiunto di voler tornare presto in campo e aiutare il suo club per il finale di stagione, tuttavia, con ogni probabilità, salterà il match con la Roma. Non è quindi Ever Banega il giocatore positivo al virus, nonostante l’argentino fosse stato filmato, sabato sera, senza mascherina all’interno di una discoteca a Valencia dove era scoppiato un focolaio.