Andrade: “Fonseca sta reggendo bene la pressione di Roma, contro il Braga è favorito”

L’ex difensore di Juventus e Braga Jeorge Andrade è intervenuto a TMW per commentare la gara di questa sera tra i portoghesi e la Roma. Andrade si è concentrato soprattutto su Fonseca, con cui ha condiviso le esperienze da giocatore al Porto e all’Estrela Amadora. Queste le sue considerazioni:

Che ricordo ha e che idea si è fatto del suo connazionale Paulo Fonseca in panchina?

Stimo molto Paulo, da allenatore mi sembra meglio che da giocatore (ride, ndr). Lo ricordo bene in campo perché ha giocato come me sia nel Porto che nell’Estrela Amadora. Era anche lui un difensore centrale, l’ho pure affrontato varie volte. Oggi sta facendo bene in una piazza caldissima e complicata da gestire come quella di Roma, mostrando ottime cose sia a livello tattico che a livello caratteriale. I giallorossi giocano sempre per vincere e Fonseca finora ha saputo reggere le pressioni, anche grazie a una dialettica eccellente nelle conferenze e nelle interviste.

Chi parte favorito secondo lei?

La Roma, non ho alcun dubbio su questo. Guai però a sottovalutare il Braga. Mister Carlos Carvalhal ha grande esperienza e allena una squadra forte, che per di più ha fatto un mercato importante in entrata. I giallorossi hanno sicuramente individualità superiori e la grande conoscenza del calcio portoghese di Fonseca sarà un ulteriore surplus in questo doppio confronto, ma qui sappiamo bene che non si può mai dare per morti gli Arsenalistas.