Fonseca: “Il mio posto mai in pericolo. Roma più forte con me. Dzeko? È tutto risolto”

La Roma è pronta ad affrontare il Braga nei sedicesimi di Europa League. Un tuffo nel passato per Paulo Fonseca, che ha parlato alla vigilia della partita.

FONSECA A O JOGO

Che ne pensa del match contro il Braga?

Ho visto praticamente tutte le loro gare, in modo particolare contro Sporting e Porto. Ha un grande allenatore e gioca un calcio che mi piace molto. Il Braga è una squadra offensiva a cui piace avere il pallone. Non ho dubbi e ho già avvertito tutti: sarà una sfida molto difficile.

Dato che si tratterà di un doppio match, con andata e ritorno, quale sarebbe un buon risultato per voi?

Ovviamente la vittoria, anche se siamo consapevoli che sarà molto difficile.

Come arriva la Roma a questo match?

Stiamo bene, siamo motivati e attraversiamo un buon momento. Abbiamo dei problemi in difesa, dove non avremo né Smalling né Kumbulla. Dal centrocampo in su, siamo invece a pieno organico e sarà a disposizione anche El Shaarawy, nonostante non sia al 100%.

Sono risolti i problemi con Dzeko?

Sì, completamente.

Avete l’obiettivo di arrivare più avanti in Europa League rispetto allo scorso anno?

Non abbiamo obiettivi definiti. Dopo un certo punto, l’Europa League diventa una mini Champions League con tante squadre forti ed è difficile capire cosa accadrà. Dobbiamo pensare a un passo alla volta. Non è possibile dire, ora, di poter vincere il trofeo con tante squadre forti in campo. Ovviamente, vogliamo andare più avanti possibile. Lo scorso anno siamo stati eliminati dai vincitori della competizione. Quest’anno, con un anno in più di lavoro, cercheremo di fare meglio.

Come giudica il vostro campionato finora?

Siamo terzi e molti ci davano inizialmente al sesto/settimo posto. Stiamo giocando bene, siamo motivati e l’obiettivo è di tornare in Champions, pur essendo consapevoli che in Serie A ci sono 6-7 squadre molto forti. La Serie A è tra i 5 migliori campionati in Europa, con il numero più alto di squadre in lotta per la Champions. Difficile prevedere cosa accadrà ma la nostra ambizione è di tornare in Champions.

La sensazione è che la Roma sia forte in avanti ma che venga penalizzata da alcuni cali di concentrazione, che vi sono costati punti importanti

Creiamo molto ma subiamo più gol di quanto ci saremmo aspettati. Gli expected gol contro sono bassi, ma la realtà è che gli avversari riescono poi a segnarci. Alcuni cali di concentrazione sono stati ben sfruttati dai nostri avversari. Non penso, però, che non siamo forti in difesa. Concediamo poco agli avversari.

Come mai faticate contro le grandi?

Non possiamo negarlo. Ovviamente è importante ottenere i 3 punti e vale lo stesso se si ottengono contro la Juve o contro l’Udinese. Penso che il problema nei big match sia stato il risultato, non la prestazione che è stat buona. Un esempio è il match contro la Juventus: li abbiamo costretto a fare un gioco difensivo. Hanno fatto 3 tiri e 2 gol. Abbiamo giocato male nel derby e nel secondo tempo contro l’Atalanta ma, nella maggior parte dei casi, siamo stati molto competitivi.

Conta anche l’esperienza?

Anche. Abbiamo una squadra molto giovane, soprattutto in difesa. L’esperienza in questo tipo di gare conta molto in Italia.

FONSECA ALL’UEFA

Dica tre dei suoi principi come allenatore

Passione, disciplina e ambizione. Per cominciare, penso che dovremmo avere la passione per tutto ciò che facciamo e dobbiamo trasmettere quella passione per avere successo. Sono appassionato di quello che faccio. Sono appassionato del mio lavoro. Ovviamente, questo è uno dei principi che penso dovrebbero essere instillati nella squadra. Se non siamo appassionati o entusiasti di ciò che facciamo, ovviamente, tutto il resto sarà molto più difficile.

Poi c’è la questione della disciplina. Questo è fondamentale per il nostro lavoro. Avere disciplina in ciò che facciamo, in ciò che trasmettiamo agli altri e nella formazione di un’identità all’interno della squadra. La disciplina è qualcosa a cui non possiamo rinunciare. Avere una squadra disciplinata è la chiave per creare un’identità che è qualcosa che noi, come allenatori, cerchiamo.

Poi c’è l’ambizione. È importante trasmettere l’ambizione ai giocatori e alla squadra nel suo insieme. Giochiamo per vincere. Dobbiamo essere senza paura. Dobbiamo essere fiduciosi nel nostro gioco. Sono tre principi che considero fondamentali per il successo di una squadra.

Ci parli della sua avventura alla Roma

Essere un allenatore in Italia è molto impegnativo e molto diverso da quello che mi aspettavo. Ma, 18 mesi dopo, posso tranquillamente affermare che abbiamo creato un’identità di squadra. I giocatori ora sono più ambiziosi e, come allenatore, sento anche di aver perfezionato la mia tecnica per quello che concerne l’allenamento in Italia. In questi 18 mesi sento che la squadra ha fatto grandi progressi e sento che ora siamo molto più forti di quando sono arrivato qui. Gli allenatori qui affrontano un altro problema: visto il numero di gare, non abbiamo molto tempo per allenarci. I giocatori devono recuperare dopo ogni partita e penso che la continuità sia fondamentale.

Sulla Roma e l’Europa League

Questa competizione è molto difficile. Mi piace definirla una “mini Champions League”, piuttosto che Europa League, perché sono coinvolte ottime squadre. La scorsa stagione abbiamo perso contro il Siviglia, che avrebbe poi vinto il trofeo, e questo la dice lunga. È una squadra molto forte e ha meritato la vittoria finale. Questa stagione abbiamo avuto un’ottima fase a gironi, ma ora è finita. Siamo nella fase eliminatoria e affronteremo un’altra squadra molto forte, il Braga. Ovviamente sappiamo che nelle partite da eliminazione diretta non possiamo sbagliare. Dovremo fare bene in entrambe le partite, perché saranno complicate.

Sul Braga

Ho dei ricordi meravigliosi e non si tratta solo di quello che abbiamo ottenuto sul campo. Il trofeo che abbiamo vinto è stato frutto del rapporto che abbiamo costruito nel club. Non ho parole per descrivere quello che provo per queste persone, quello che provo per il Braga. Sarà difficile affrontarli, ma sarà bello vedere i miei vecchi amici, vedere un club e un posto dove ero così felice.

Quali sono i punti di forza del Braga?

Mi aspetto una partita molto difficile. Conosco molto bene la squadra, conosco il loro allenatore, che è di alto livello. Carlos sta facendo un lavoro magnifico. Il Braga è una squadra con una propria identità e non mi illudo: sarà una gara molto difficile per noi. Il Braga è ora una delle squadre più forti del Portogallo e, come ho detto, è una squadra con una propria identità e non riesco a identificare alcun punto debole. Nel complesso è molto ben organizzato e molto ben allenato. Sono una squadra forte in tutte le situazioni di gioco, il che significa che saranno due partite molto difficili.

Sul rapporto con Carlos Carvalhal

Abbiamo un ottimo rapporto. Gli ho anche detto che lo aspetta una bottiglia di vino italiano. Carlos è un ottimo allenatore, una grande persona, qualcuno che ammiro molto, e sarà bello passare un po ‘di tempo con lui dopo la partita. Sarà bello vederlo perché è una persona che ammiro molto.

È un vantaggio giocare contro una squadra portoghese?

Onestamente non credo sia un vantaggio. Ovviamente tornerò nel mio paese, rivedrò vecchi amici, ma questo Braga e gli attuali giocatori sono diversi da quando c’ero io lì. Quindi, non credo sia un vantaggio essere un allenatore portoghese contro una squadra portoghese. Quello che può essere visto come il nostro unico vantaggio è che seguo regolarmente il campionato portoghese, guardo le partite del Braga molto da vicino. Ciò non significa che non segua altri campionati. Ma comunque non penso sia un vantaggio.

Sulla voglia di vincere l’Europa League con la Roma.

La Roma è un club ambizioso e si avvicina sempre di più alla vittoria di titoli, cosa che non ha fatto negli anni. Niente mi soddisferebbe di più che regalare un titolo ai tifosi della Roma, che sono meravigliosi e con tanta passione per la loro squadra. Vorrei ricambiare questa passione con buoni risultati. Tuttavia, dobbiamo restare con i piedi per terra ed essere realistici riguardo alle nostre possibilità. Per me questa Roma dovrebbe concentrarsi solo sulla prossima partita, che sarà molto difficile. Penso che sia impossibile per qualsiasi squadra di Europa League prevedere chi vincerà. Ci sono così tanti top club che competono che è difficile nominare un vincitore. Faremo tutto il possibile per essere la squadra vincitrice. Tuttavia, il nostro unico obiettivo è la nostra prossima partita contro il Braga

Si è vestito da Zorro quando lo Shakhtar si è qualificato per gli ottavi di Champions League. Cosa farai se vincerai l’Europa League con la Roma?

Non ho in programma né ci penso, ma chi lo sa? Qualcosa può succedere! Penso che a volte i momenti nel calcio debbano essere celebrati in un modo unico. Comunque non ho piani simili per il futuro. Dipende da molte cose, ma può succedere.