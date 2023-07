Amichevoli, Bastia-Verona 3-1. Baroni: “Fase di costruzione della squadra”

Sconfitta in amichevole per L'Hellas Verona, battuto 3-1 dal Bastia. Al termine del match, il tecnico scaligero Marco Baroni ha analizzato così la sfida: "Senza dubbio è stata una partita dai due volti, ma penso che in questo momento sia normale che lo fosse. Nel secondo tempo la squadra era appesantita, ma ho visto delle buone cose nei primi 45' di gioco. Nella ripresa abbiamo concesso troppe transizioni offensive agli avversari, ma questa è una conseguenza della pesantezza delle gambe, e dei carichi di lavoro affrontati che sono importanti. È un bene che queste situazioni emergano in questo momento di costruzione della squadra".