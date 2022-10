Amedeo Carboni: “Osimhen è più stimolato di Abraham”

L'ex terzino giallorosso ha parlato della sfida tra Roma e Napoli in programma domenica alle ore 20.45

Amedeo Carboni , ex calciatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio. Queste le sue parole sulla prossima sfida dei giallorossi e su Tammy Abraham .

Abraham o Osimhen? "Mou dirà Tammy, Spalletti invece Victor… ma il nigeriano avendo Raspadori accanto, potrebbe essere stimolato maggiormente. Nell’ultima gara sembrava un bambino giocare per la prima volta. Il Gallo Belotti, invece, non ha la stessa funzione di Jack per l’attaccante inglese”.