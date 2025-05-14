La Roma è alla disperata ricerca di un allenatore per la prossima stagione, ma ogni strada sembra trasformarsi in un vicolo cieco. Dopo i no incassati da Cesc Fàbregas, Stefano Pioli e Unai Emery, il club giallorosso continua a navigare a vista, senza una guida tecnica definita all’orizzonte. In lizza resta Gian Piero Gasperini, ma anche questa pista si complica: l’attuale tecnico dell’Atalanta avrebbe avanzato richieste considerate eccessive da Trigoria, sia sul piano economico che su quello progettuale. Il tempo stringe e il casting romanista rischia di diventare un rompicapo senza soluzione.

Tra i profili sondati e successivamente sfumati, spiccano nomi di peso e personalità emergenti. Unai Emery, attualmente alla guida dell’Aston Villa, ha declinato l’interesse della Roma, preferendo proseguire il proprio lavoro in Inghilterra, dove ha trovato stabilità e continuità. Stefano Pioli, accasatosi all’Al Nassr in Arabia Saudita, è ormai fuori dai giochi: un suo ritorno in Europa appare improbabile, soprattutto per le condizioni economiche del suo nuovo contratto.

Infine, Cesc Fàbregas - nome affascinante e in ascesa dopo l’ottima stagione alla guida del Como - ha deciso di restare almeno un altro anno in riva al lago, rinviando il salto in una piazza ad alta pressione come quella romanista. Tutti segnali di un casting complesso, che continua a dare più delusioni che certezze. Eppure, per la Roma trovare l’allenatore giusto è ormai una necessità imprescindibile. Serve una figura capace di dare identità, stabilità e ambizione a una squadra che, tra campo e progetti societari, ha bisogno di una guida solida per affrontare un futuro tutto da scrivere.

La pista Gasperini è viva, ma piena di incognite