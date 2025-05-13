Non è che servisse la sconfitta e stupefacente prestazione dell'Atalanta contro la Roma per certificare l'antipatia reciproca. Ma dalle 23 di ieri su bacheche social, radio e bar della capitale è un mare di no per l'eventuale arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa. Il nome del tecnico è tornato a circolare con forza alla viglia della sfida di Bergamo con tanto di appuntamento fissato in questa settimana. Ma il malumore della piazza, spesso, ha vinto sul volere dei Friedkin. E oggi basta aprire un social o affacciarsi alla finestra per sentirsi dire: "Gasperini? Meglio il ritorno di Juric". Tanto per rendere l'idea. Così la corsa eterna al nuovo tecnico potrebbe vivere in queste ore un altro capitolo. Da ieri, infatti, si vocifera della presenza di Cesc Fabregas nella capitale. Il tecnico spagnolo ha praticamente salutato il Como e piace anche al Bayer Leverkusen. "Ranieri è un esempio per me, ho parlato con lui tante volte. Posso solo ringraziarlo", ha detto ieri Fabregas alimentando le possibilità di un approdo nella capitale. L'ex centrocampista piace molto a Sir Claudio, è giovane e ambizioso e non avrebbe pretese di un mercato faraonico.