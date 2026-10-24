Ha dell'incredibile quanto accaduto all'89' di Napoli-Roma. Il cross di Wesley trova l'inserimento perfetto di Balerdi, che di testa non perdona e trova la rete del 3-3. La palla però prende il montante basso della porta e torna in campo, strozzando di fatto l'esultanza di giocatori e tifosi romanisti. Ciò che succede in pochi secondi, poi, scatena il caos. Massimiliano Allegri, infatti, viene espulso per proteste. Il motivo dietro alle lamentele del tecnico dei partenopei? Il mancato fischio di un presunto fallo di Balerdi ai danni di Beukema a inizio azione. Già dopo la rete, infatti, si era creato un capannello di giocatori vicino al direttore di gara per lamentare un fallo sul difensore olandese. Il tocco è lievissimo, non ci sono gli estremi per il fallo. Ma Allegri non ci sta e, dopo il rosso, se la prende con arbitro e quarto uomo, togliendosi la giacca e correndo rabbiosamente verso il tunnel.