I romanisti in nazionale: Abraham in panchina, Kumbulla sfida Lewandowski

Tammy dopo il gol contro Andorra non è tra i titolari, in campo il difensore e anche Rui Patricio contro il Lussemburgo

E a proposito di Inghilterra, la squadra di Southgate dopo la vittoria su Andorra vuole chiudere il discorso qualificazione ai Mondiali in Qatar: davanti c'è l'Ungheria di Marco Rossi, una delle rivelazioni degli ultimi Europei. Dopo il gol di pochi giorni fa, Abraham parte dalla panchina. Poco lavoro in vista per Rui Patricio, titolare col il suo Portogallo nella gara contro il Lussemburgo. Diawara dal 1' in Guinea-Marocco.