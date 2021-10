Abraham, infortunio alla caviglia con l’Inghilterra: Juve-Roma a rischio – FOTO

L'attaccante è rimasto in campo per pochi minuti contro l'Ungheria, poi il problema alla caviglia che lo ha costretto al cambio: a Trigoria Mou è in ansia

Infortunio alla caviglia in Nazionale per Tammy Abraham. L'attaccante della Roma è entrato al 76' di Inghilterra-Ungheria ma la sua partita è durata solo pochi minuti: al 93' è stato costretto a lasciare il campo accompagnato dallo staff tecnico e visibilmente zoppicante, sostituito da Ollie Watkins dell'Aston Villa. All'88' Tammy ha tentato un colpo di testa in torsione su un cross di Shaw, dopodiché si è alzato e si è lasciato andare ad una smorfia di dolore. È in quel momento che ha capito di non essere in grado di andare avanti: ci ha provato, è rimasto in campo altri 4' prima di chiedere il cambio. Ha dato il "cinque" a Southgate che si è avvicinato per informarsi sulle condizioni, poi è rientrato negli spogliatoi tenendo in mano lo scarpino con il calzino della caviglia destra completamente abbassato. Al suo fianco un medico dello staff. L'entità dell'infortunio verrà valutata nelle prossime ore, la speranza è che la caviglia non si gonfi eccessivamente.

Mou in ansia: dopo la Juve ci sono Napoli e Milan

Roma in ansia: mancano cinque giorni alla partita con la Juventus, poi in serie Bodo, Napoli, Cagliari e Milan. Una pessima notizia per Mourinho, che proprio nelle scorse ore Abraham aveva lodato dopo il gol contro Andorra: "Ho imparato più con lui che nel resto della mia vita". E pensare che inizialmente Abraham non era neanche stato scelto nella lista dei convocati di Southgate, ma era stato inserito in extremis dal commissario tecnico. Nelle prossime ore il rientro a Roma e lo staff valuterà le sue condizioni.