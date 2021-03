Ajax, ufficiale il rinnovo di Blind fino al 2023: “Abbiamo una squadra fantastica”

Tra sorteggi e rinnovi, così è stato il venerdì dell’Ajax. Gli olandesi sfideranno la Roma l’8 e 15 aprile nei quarti di Europa League, ma intanto oggi hanno anche festeggiato una firma importante. Quella di Daley Blind, che ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022. In verità la bandiera dei lancieri aveva già annunciato il prolungamento qualche giorno fa, ma oggi è diventato ufficiale e soprattutto c’è stata la possibilità di scattare le foto di rito. Oggi Blind, classe ’90 ha firmato il rinnovo fino a giugno 2023: “Sono felice, era il momento giusto. Sto benissimo, mi sento a casa in questo club. Abbiamo una squadra fantastica, con cui possiamo conquistare tanto, e mi piace farne parte”, ha detto al sito dell’Ajax.