Ajax, ten Hag: “Stekelenburg da valutare. Spero che Mazraoui torni in gruppo”

Intervenuto in conferenza stampa al termine del match vinto dall’Ajax contro l’Heerenveen, il tecnico dei lancieri Erik ten Hag ha parlato delle condizioni degli infortunati Maarten Sktekelenburg e Noussair Mazraoui in vista della partita contro la Roma di giovedì. Il portiere si è fatto male al ginocchio nel riscaldamento prepartita e l’allenatore ha dichiarato: “Non so quanto sia grave il suo infortunio, dobbiamo aspettare“. Pronto il terzo portiere Scherpen, che con l’Heerenveen ha fatto il suo esordio stagionale: “Ha fatto molto bene – le parole del tecnico riportate da “VI.nl” -. Ci ha salvati in quella situazione di uno contro uno in un momento molto importante. Ha sbagliato solo un passaggio, per il resto ha fatto un ottimo lavoro. Ha giocato come faceva quando era nelle formazioni giovanili, confermando quanto di buono fatto vedere durante gli allenamenti“.

Su Mazraoui, out da febbraio per un infortunio agli occhi dopo una violenta pallonata ricevuta, ten Hag ha detto: “Ha avuto il via libera ed è tornato ad allenarsi. Non è ancora in gruppo, ma spero che possa tornare presto con la squadra“.