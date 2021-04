Ajax, Stekelenburg e Mazraoui in gruppo. Tagliafico: “Sarà decisivo non subire gol”

Se la Roma deve fare i conti con più di qualche assenza, anche l’Ajax di certo non sorride. Da Haller a Blind passando per Onana e verosimilmente Schuurs. Alla lista si aggiungono anche Stekelenburg e Mazraoui, che però oggi sono tornati ad allenarsi in gruppo. L’esterno non sarà della partita, ma ha messo il ritorno nel mirino, mentre l’ex Roma resta in dubbio. Oltre alle parole di ten Hag e Timber in conferenza stampa, intanto, sono arrivate anche quelle di Nicolas Tagliafico che ha parlato ai canali ufficiali del club: “Ho molta fiducia nelle nostre qualità offensive e penso che possiamo sempre segnare un gol in trasferta. Quindi credo che mantenere la porta inviolata all’andata potrebbe essere decisivo per la qualificazione”.