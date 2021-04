Ajax-Roma, il programma della vigilia: Fonseca e Mancini in conferenza alle 18:45

Giovedì 8 aprile alle ore 21:00 la Roma affronterà l’Ajax ad Amsterdam nell’andata dei quarti di finale di Europa League. E’ stato reso noto il programma della vigilia della sfida: mercoledì alle 11:30 la Roma svolgerà la rifinitura a Trigoria, mentre alle 12:15 avrà luogo la conferenza stampa di ten Hag e di un calciatore dell’Ajax alla Johan Cruijff Arena. Alle 13:00 è il turno degli olandesi, che faranno la rifinitura nel centro sportivo, mentre alle 18:45 Fonseca e Mancini parleranno in conferenza stampa. Il tecnico portoghese deve ancora diramare la lista dei convocati, e domani capirà se potranno farvi parte anche Smalling e Mkhitaryan. I due si sono allenati individualmente oggi a Trigoria, ma proveranno il tutto per tutto per partire alla volta di Amsterdam.