Ajax-Roma, i bookies scommettono sull’andata: 1-1 il risultato più atteso

Sfida lanciata… ai Lancieri. Ai quarti di finale di Europa League la Roma affronterà l’Ajax nel turno più tirato tra quelli sanciti dall’urna di Nyon. E su questa gara si sono subito lanciati gli analisti di planetwin365, che hanno individuato nell’1-1 il risultato più probabile per la gara di andata. Un parziale pagato 7,16 volte la posta inziale che permetterebbe ai giallorossi di guardare con grande ottimismi alla gara di ritorno dell’Olimpico. Un risultato poi speculare a quello del marzo 2003, quando Van der Meyde e Cassano andarono in rete proprio per l’1-1 finale. A ruota il 2-1 per l’Ajax tra i risultati più probabili, con quota a 9,94. Il confronto tra le due squadre riporta alla mente dei tifosi giallorossi un torneo non di grandissimo prestigio che segnò però per sempre la storia giallorossa. Nel febbraio del ’97 nella Capitale la Roma ospitò proprio l’Ajax e il ‘Gladbach nel Torneo Città di Roma, che nei piani del tecnico Bianchi doveva convincere il presidente Franco Sensi a investire sulla stella biancorossa Litmanen. A mettersi in luce fu invece un giovanissimo Francesco Totti, che stregò tutti oscurando il finlandese e prendendosi Roma e la Roma.