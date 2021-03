Veretout-Roma, ancora in ballo il rinnovo: previsto incontro ad aprile

Quello tra Veretout e la Roma è una matrimonio che ha buone possibilità di proseguire anche in futuro. Dopo i primi discorsi avviati a febbraio tra il club e l’agente del giocatore Mario Giuffredi, la volontà da parte di entrambe le parti è quella di proseguire nella trattativa per il rinnovo di contratto. Come riporta da calciomercato.it è previsto un nuovo incontro nel mese di aprile, con l’intento eventualmente di procedere con un ritocco dell’ingaggio per respingere al mittente l’interesse di vari club.

Veretout ha festeggiato soltanto ieri il suo 28esimo compleanno, soltanto un giorno dopo aver raggiunto la doppia cifra in termini di gol stagionali. Un momento decisamente positivo quello del francese, tra i profili individuati dalla società come pilastro fondamentale per la prosecuzione del percorso tecnico giallorosso.