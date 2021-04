Addio Superlega, Fonseca: “Io contrario e orgoglioso della Roma”

Il tecnico: "Questo sport è in mano a tifosi, giocatori e allenatori, non ai soldi". Zaniolo vede il riento: "Manca sempre meno". Atalanta senza Hateboer

"Tutto va come deve andare, o perlomeno così dicono" cantava Max Pezzali qualche anno fa. La mobilitazione dei tifosi, le parole di giocatori e allenatori, hanno provocato una clamorosa e rapida retromarcia sulla Superleague . Il progetto di Florentino Perez e Andrea Agnelli si è sgretolato in meno di 48 ore. Ieri in tarda serata i club inglesi hanno dato il vita allo scioglimento, oggi gli altri si sono dovuti accodare , nonostante il presidente della Juventus raccontasse di un "patto di sangue". La Roma , che ieri si era detta contraria con un comunicato ufficiale, ha commentato con una nota diffusa alla stampa: "Ora Inter, Milan e Juventus chiedano scusa ai tifosi italiani" .

. Sono orgoglioso di questa posizione di tutti i professionisti del calcio e della Roma". Domani ci sarà l'Atalanta (ore 18.30), ma Fonseca assicura che la testa dei suoi stavolta non sarà all'Europa League: "Dobbiamo essere ambiziosi per tentare di vincere questa partita. Il campionato per noi non è chiuso, ci sono ancora tante partite che dobbiamo giocare per vincere". Chiosa sugli infortunati: "Sono ottimista sul loro recupero, presto li avremo di nuovo a disposizione". A tal proposito, Zaniolo è tornato a parlare con un post social: "Manca sempre meno per tornare a giocare con questa maglia speciale".