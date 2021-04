Addio Superlega, lasciano ufficialmente anche Inter, Milan e Atletico Madrid

Crolla il progetto multimiliardario di Perez e Agnelli

La Superlega è già arrivata al suo atto conclusivo. Dopo l’addio dei sei club inglesi, sono arrivati i comunicati ufficiali dell’Inter, dell’Atletico Madrid e del Milan, che hanno abbandonato il progetto. "FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto Super League - si legge sul comunicato nerazzurro -. Con questa visione continueremo a lavorare insieme alle istituzioni e a tutte le parti interessate per il futuro dello sport che tutti amiamo". Simile la comunicazione degli spagnoli: "Il Cda del club, riunitosi stamattina, ha deciso di comunicare formalmente alla Superlega e al resto dei club fondatori la sua decisione di non formalizzare la sua adesione al progetto". Per ultimo è arrivato il comunicato del club rossonero: "Abbiamo accettato l'invito a partecipare al progetto di Super League con la genuina intenzione di creare la migliore possibile competizione Europea. Ma la voce e le preoccupazioni dei tifosi in tutto il mondo rispetto al progetto di Super League sono state forti e chiare, e il nostro Club deve rimanere sensibile e attento all'opinione di chi ama questo meraviglioso sport".