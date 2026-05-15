L'ufficialità dell'addio di Stephan El Shaarawy alla Roma al termine della stagione ha dato il via a una valanga di commenti d'affetto da parte di tifosi, compagni ed ex compagni del Faraone. Oltre a quello di Leao, prontamente 'invitato' da alcuni a raggiungere la Capitale, è stato il messaggio di Aldair ha suscitare i brividi in ogni tifoso: "Ci sono giocatori che fanno rumore. E altri che si fanno rispettare con il lavoro, il silenzio e l’amore per la squadra. Stephan in questi anni è stato questo - ha scritto l'ex difensore brasiliano -. Sempre pronto, sempre corretto, sempre al servizio della Roma. Uno così farebbe comodo a qualsiasi squadra. In bocca al lupo per tutto, ragazzo". Un messaggio d'affetto è arrivato anche da Dybala ('Grande Faraone'), Koné ('Rispetto'), Ziolkowski ('Leggenda') e da altri compagni e amici che hanno commentato con un cuore e l'emoticon dell'applauso. Tanti anche gli ex compagni che hanno voluto omaggiare il Faraone, tra cui Florenzi ('Zio'), Bove ('Fara') e Nainggolan ('Sei un grande ElSha, e vedrai che l'ultima in casa sarà una bella, le più belle... So che vuol dire, è dura, però l'importante è che ti rimane dentro per sempre').