Abraham non basta: la Roma si fa riprendere dal Sassuolo (1-1) – FOTO

Pinamonti risponde a Tammy. Altro stop dopo il derby, domenica si conclude il 2022 con la gara col Torino

Daniele Aloisi

La Roma non volta pagina dopo il derby e pareggia 1-1 col Sassuolo. Si sblocca Abraham ma i giallorossi si fanno riprendere dopo soli 4 minuti. Mourinho lascia in panchina Belotti e Abraham e sorprende tutti con Volpato e Shomurodov dal 1'. Nel primo tempo non succede quasi nulla. L'occasione più ghiotta capita tra i piedi dell'uzbeko che sbaglia davanti a Consigli al 32'. La prima frazione termina 0-0. Lo Special One prova a scuotere i suoi nel secondo con un triplo cambio al 63'. Entrano Abraham, El Shaarawy e Karsdorp ma la musica non cambia e il Sassuolo va addirittura vicino al gol con Traore al 76'. A dieci minuti dal termine ci pensa Tammy a sbloccare il match. Ottimo colpo di testa su assist di Mancini. Quattro minuti più tardi pareggia Pinamonti che anticipa Smalling e supera Rui Patricio. Domenica la sfida finale del 2022 contro il Torino.

Shomurodov si divora il gol del vantaggio e il primo tempo finisce 0-0 — La Roma deve voltare pagina dopo la sconfitta nel derby. Mourinho stravolge la formazione e lascia in panchina sia Abraham che Belotti. Davanti spazio a Shomurodov e Volpato. Primo squillo dei giallorossi all'8' con Zaniolo che sgasa sulla sinistra e prova a servire l'uzbeko. Bravo Frattesi ad anticipare il centravanti. Risponde il Sassuolo con D'Andrea che si accentra e fa partire il sinistro che finisce a lato. Al 16' ci prova Frattesi con una botta dalla distanza. Bella parata di Rui Patricio che manda in corner. Zaniolo è il primo ammonito del match per proteste nei confronti dell'arbitro.

Al 32' clamorosa chance per la Roma. Nicolò serve Shomurodov in area che a tu per tu con Consigli sbaglia incredibilmente. Va ad un passo dal vantaggio anche il Sassuolo con Lauriente che sfiora il palo alla sinistra del portiere portoghese. La squadra di Mou costruisce un'altra opportunità. Cambio di gioco di Celik per Zalewski che da buona posizione spara alto sopra la traversa. Finisce la prima frazione di gioco senza recupero.

Pinamonti risponde ad Abraham: finisce 1-1 — Nessun cambio nella ripresa per entrambi gli allenatori. Pochissime emozioni nei primi 15' del secondo tempo. Né i giallorossi né i neroverdi riescono a creare occasioni da gol. Mourinho decide di cambiare: dentro Abraham, El Shaarawy e Karsdorp ed escono Shomurodov, Zalewski e Celik. Anche Dionisi effettua le prime sostituzioni: Thorstvedt e Traore rimpiazzano Harroui e D'Andrea. Al 70' ci prova Pinamonti con un colpo di testa che è debole e finisce lentamente tra le braccia di Rui Patricio. Il 52 si fa subito vedere con un colpo di testa ma non centra la porta. Sfiora l'1-0 il Sassuolo con Traore che viene servito bene da Lauriente ma tira addosso all'estremo difensore giallorosso. A 10 minuti dal termine arriva il gol della Roma. Ottimo il cross di Mancini per Abraham che svetta e con una frustrata di testa batte Consigli. Dura pochissimo il vantaggio perché Pinamonti 4 minuti più tardi anticipa Smalling e fa 1-1. Dopo 5' di recupero finisce il match. 1-1 tra Sassuolo e Roma

Sassuolo-Roma 1-1, il tabellino — SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos (Rogerio 88'); Frattesi, Lopez (Obiang 75'), Harroui (Thorstvedt 65'); D'Andrea (Traore 65'), Pinamonti, Lauriente (Berardi 88'). Allenatore: Dionisi. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Erlic, Rogerio, Thorstvedt, Tressoldi, Henrique, Obiang, Alvarez, Ceide, Antiste, Traore, Berardi, Romagna.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik (Karsdorp 64'), Cristante, Matic, Zalewski (El Shaarawy 64'); Volpato (Bove 73'); Zaniolo (Belotti 78'), Shomurodov (Abraham 64'). All: Mourinho A disposizione: Svilar, Boer, Kumbulla, Viña, Tripi, Karsdorp, El Shaarawy, Bove, Cherubini, Faticanti Tahirovic, Belotti, Abraham.

Arbitro: Ayroldi. Guardalinee: Bottegoni e Liberti. Quarto uomo: Doveri. Var: Abisso. Avar: Banti

Marcatori: Abraham 80' (R), Pinamonti 84' (S)

Ammoniti: Zaniolo (R), Lauriente (S), Ayhan (S), Maxime Lopez (S), Kyriakopoulos (S), Cristante (R)