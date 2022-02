Cuore d’Abraham: offre la cena a 4 tifosi e chiede scusa per il ko a San Siro

in un ristorante del centro storico l'attaccante inglese ha deciso di ricambiare l'affetto

Tammy Abraham ha tante doti, e tra queste c’è sicuramente quella della gentilezza. Lo sa chi lo ha incontrato in questi mesi romani, e lo hanno certificato quattro tifosi ai quali l’attaccante inglese ha deciso di offrire la cena pochi minuti fa. Abraham era con la fidanzata Leah Monroe al ristorante La Matricianella in via del Leone, a due passi da San Lorenzo in Lucina nel pieno centro storico della capitale. Lo hanno riconosciuto in tanti. E per lui sono arrivati i complimenti di un tavolo formato da quattro tifosi della Roma che hanno anche fatto presente però erano rimasti delusi dal risultato di martedì con l’Inter. Abraham ha espresso il suo dispiacere, ringraziato per i complimenti, firmato autografi e non solo. A fine cena, infatti, Tammy ha pagato anche il conto dei ragazzi che lo hanno ringraziato calorosamente. Un bel gesto dell’attaccante forse anche per sdebitarsi dell’affetto ricevuto e degli ultimi risultati negativi della Roma. Il padrone del ristorante , Paolo, dice che non è nemmeno la prima volta che paga per tutti. Un gesto ripetuto a più riprese dall'attaccante. A cena Abraham ha mangiato il solito piatto di pasta mentre la fidanzata si è concessa una parmigiana accompagnata da un cappuccino. A Londra è normale.