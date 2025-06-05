Il tecnico potrebbe firmare domani con i giallorossi mentre monta il caso relativo al portiere: nessun accordo per il rinnovo, ora ci pensa pure il Milan. Per la difesa il colombiano del Bologna è un candidato
Gasperini a Roma per Scamacca: arriva a Fiumicino ma non si ferma con i giornalisti
<strong>Gasperini torna a Trigoria: vertice con Ranieri e Ghisolfi, forse domani la firma</strong>
Nuova giornata di incontri e confronti per Gian Piero Gasperini e la Roma. Il nuovo tecnico giallorosso è stato anche oggi a Trigoria e ha visto Ranieri e Ghisolfi per fare un altro punto sul mercato. La firma con il relativo comunicato ufficiale potrebbero arrivare domani, con la presenza dell'agente in città che sicuramente servirà a dare un'accelerata in più sui tempi. Ultimissimi dettagli per la risoluzione con l'Atalanta, poi il nero su bianco su un contratto da tre anni a 5 milioni più bonus all'anno.
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