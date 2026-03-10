Malen, il tenero scatto per festeggiare il compleanno del figlio Adonis – FOTO

Il 10 marzo è una data speciale per la famiglia Totti - dato che si festeggia il compleanno della piccola Isabel - ma anche per quella di Malen. L'attaccante olandese ha voluto festeggiare suo figlio con un simpatico scatto pubblicato già qualche settimana fa mentre gli "massaggia" la testa accompagnato dalla didascalia: "Buon compleanno ragazzo mio". Si tratta del terzo compleanno per il piccolo Adonis, nato dall'unione fra Donyell Malen e su moglie Delisha (la coppia ha anche altri due bambini). Ore di festa prima di tornare concentrati al 100% sulla sfida di andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna che può già essere decisiva per i giallorossi.