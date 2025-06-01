Messo in archivio il campionato 2024-25, i calciatori della Roma in questi giorni si stanno godendo dei momenti di relax prima dell'inizio della nuova stagione. Artem Dovbyk, in particolare, come testimoniato con un post su Instagram si è recato a Londra in compagnia della moglie Yullia. Momenti utili per ricaricare le energie, ma anche per pensare al prossimo futuro. Nonostante i 17 gol e 4 assist in 45 presenze stagionali tra tutte le competizioni, il primo anno in Italia del centravanti ucraino ha convinto a metà. Alcune recenti dichiarazioni, sia dello stesso attaccante sia della moglie, non hanno inoltre aiutato a schiarire le ombre attualmente presenti sul futuro dell'ex Girona. Tanto dipenderà dalla valutazione del nuovo tecnico, Gian Piero Gasperini, e dalla capacità dello stesso Dovbyk di mettersi a disposizione dell'ormai (in attesa dell'ufficialità dei club) ex allenatore dell'Atalanta.

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