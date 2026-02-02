Al concerto di Renato Zero spunta Totti: il pubblico canta “c’è solo un capitano”

Francesco Totti si prende la scena anche lontano dall’Olimpico e dal mondo del calcio. L’ex capitano giallorosso è stato ospite d'eccezione, lo scorso 31 gennaio, al Palazzo dello Sport di Roma per il concerto di Renato Zero. La leggenda giallorossa era accompagnato dalla dolce metà Noemi e nel parterre d'onore era in compagnia anche del noto giornalista e opinionista Marco Travaglio. Un’apparizione che non è passata inosservata: dal palco, l’artista romano lo ha salutato con un caloroso "Menomale che c’è Totti", scatenando l’entusiasmo del pubblico. E quando Totti ha lasciato l’arena, una parte dei presenti ha intonato l’intramontabile "C’è solo un capitano". Tantissimi i video pubblicati sui social con i presenti che hanno provato a intercettare la leggenda giallorossa per mostrargli il proprio affetto.