Baby Dybala in arrivo, Oriana Sabatini racconta la gravidanza: “Non sto bene, ma…”

Si avvicina il grande giorno per Oriana Sabatini e Paulo Dybala: la coppia sta per accogliere la loro prima figlia, che nascerà a Roma nella prima metà di marzo. In una recente intervista rilasciata in Argentina a Resumido, la cantante e attrice ha raccontato le difficoltà incontrate durante la gravidanza, senza nascondere i momenti di fatica fisica e i sintomi intensi come nausea, vertigini e dolori cronici. "Mentirei se dicessi che sto bene - ha confessato la 29enne - è un percorso impegnativo, ma l’emozione di sapere che presto incontrerò mia figlia supera ogni difficoltà". La scelta di far nascere la bambina in Italia, ha spiegato Oriana, è legata sia al desiderio di un parto naturale, sia alla necessità che Dybala possa essere presente, considerati i numerosi impegni della joya. Nonostante la gioia per l’arrivo della bambina, la cantante ha ammesso che la prospettiva del parto in un Paese straniero è stata inizialmente difficile da accettare: "Quando aspetti un figlio inizi a immaginare ogni dettaglio del giorno della nascita. Non è facile sentirsi a proprio agio sapendo che dovrò tradurre mentalmente tutto ciò che mi diranno mentre parto". La futura mamma ha anche rivelato di aver scelto da tempo il nome della bambina, che rimane ancora un segreto: "È un nome che amo fin da quando avevo quindici anni. Quando ho scoperto che sarebbe stata una femmina, non ho avuto dubbi". Sul ruolo di Dybala, Oriana ha chiarito: "Paulo è stato informato del nome, ma la decisione finale spetta a me. È il mio corpo e il mio percorso, e ho sentito che fosse giusto così".