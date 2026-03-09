Roma, Tarantino esclude De Rossi? Per il papà di Daniele ci sono due strade

Massimo Tarantino è ormai a un passo dal ritorno alla Roma dove guiderà dalla prossima stagione il settore giovanile. L'arrivo del dirigente interista potrebbe però essere il preludio all'addio di un altro De Rossi. Come riporta Gazzetta Regionale, infatti, a quel punto Alberto lascerebbe il ruolo di responsabile del settore giovanile giallorosso, salutando definitivamente la Roma oppure riducendo in maniera sostanziale il proprio raggio d’azione. Nel primo caso De Rossi senior potrebbe approdare all'Ostiamare, di proprietà del figlio Daniele. L'altra ipotesi, che andrebbe in una direzione totalmente opposta rispetto al "manager forte", sarebbe quella di una soluzione interna, con Vichi e Migliorati che prenderebbero maggior potere nel settore giovanile della Roma. Nel caso, affiancati da Paolo Danzè, figura fortemente voluta da Massara la scorsa estate e che negli ultimi mesi si sta ritagliando un ruolo sempre più di spessore. D'altronde, insieme allo stesso Massara, negli ultimi tempi sulla famosa "torretta" di Trigoria c'è anche lui. Nell’ingarbugliato quadro generale, non è da escludere davvero nulla, considerando che l'effetto domino, come sempre, potrebbe regalare sorprese inaspettate.