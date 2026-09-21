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Tutto su Santiago Castro, attaccante dell'

: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

CASTRO, LA BIOGRAFIA

Santiago Castro

: 30/06/2031.

: 2,2 milioni.

.

: Vélez Sarsfield, Bologna

LA CARRIERA

Gli inizi in Argentina

è nato a San Martìn, il 18 settembre 2004., 18 settembre 2004.giugno 2026

Cresciuto nel settore giovanile del Vélez Sarsfield, Santiago Castro debutta in prima squadra nell’agosto 2021, quando ha ancora 16 anni. Nella stagione successiva fa anche il suo esordio in Copa Libertadores, mentre nel 2023 riesce a ritagliarsi uno spazio sempre maggiore nell’attacco del club argentino. Proprio quell’anno si mette particolarmente in evidenza nella Copa de la Liga, realizzando sei reti e contribuendo alla salvezza del Vélez. Lascia l’Argentina dopo aver collezionato 64 presenze e 9 gol con la prima squadra.

Il passaggio al Bologna

Nel gennaio 2024 viene acquistato a titolo definitivo dal Bologna e debutta in Serie A il 9 marzo contro l’Inter. Il primo gol nel campionato italiano arriva il 20 maggio, nel pareggio per 3-3 contro la Juventus. Dopo la partenza di Joshua Zirkzee, nella stagione 2024-2025 trova maggiore continuità e diventa uno dei principali riferimenti dell’attacco rossoblù. Esordisce anche in Champions League e contribuisce al successo in Coppa Italia, giocando da titolare la finale vinta contro il Milan il 14 maggio 2025. In quella stagione diventa inoltre il primo calciatore del Bologna dai tempi di Roberto Mancini a superare i cinque gol in Serie A prima dei 21 anni. Castro rimane al Bologna anche nella stagione successiva, continuando ad accumulare esperienza tra campionato ed Europa. Al momento della sua partenza ha raggiunto complessivamente 105 presenze e 22 reti con la maglia rossoblù.

L'arrivo alla Roma

Il 30 luglio 2026 viene acquistato a titolo definitivo dalla Roma, con cui sceglie di indossare la maglia numero 9. Il debutto ufficiale arriva il 24 agosto, nella prima giornata di campionato, in occasione della vittoria per 4-0 contro la Fiorentina all’Olimpico.

Nazionale

Castro ha compiuto buona parte del percorso nelle selezioni giovanili dell’. Dopo l'esordio con l’Under-15, accompagnato anche da un gol contro il Cile, passa all’Under-20, con cui debutta nel 2022 segnando una doppietta contro il Perù e partecipa al Sudamericano Under-20 del 2023. Successivamente entra anche nel giro dell’Argentina Under-23, prendendo parte al percorso della selezione verso le qualificazioni olimpiche.