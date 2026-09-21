Profilo

Tutto su Rodrigo Mora, attaccante dell'

: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

MORA, LA BIOGRAFIA

Rodrigo Ricardo Mora de Carvalho

: 30/06/2031.

: 1,8 milioni.

.

: Porto

LA CARRIERA

Gli inizi e l’esplosione al Porto

è nato a Porto, il 5 maggio 2007., 5 maggio 2007.giugno 2026

Cresciuto nel settore giovanile del Porto, Rodrigo Mora brucia rapidamente le tappe. Nel gennaio 2023 debutta con la seconda squadra a soli 15 anni e 255 giorni, diventando il più giovane esordiente nella storia del calcio professionistico portoghese. Dopo essersi messo in evidenza anche nelle competizioni giovanili, nel settembre 2024 debutta con la prima squadra. Nella sua prima stagione in Primeira Liga trova subito continuità, chiudendo il campionato con 10 gol e 4 assist in 23 presenze. Nel 2025 rinnova fino al 2030 e nella stagione successiva si conferma anche in campo europeo, contribuendo alla conquista della Primeira Liga 2025-26. Lascia il Porto dopo 80 presenze e 16 reti complessive.

Il salto in Serie A con la Roma

Il 19 agosto 2026 passa alla Roma, iniziando così la sua prima esperienza fuori dal Portogallo. Con i giallorossi sceglie la maglia numero 86, già utilizzata al Porto. Debutta da titolare pochi giorni più tardi nella vittoria per 4-0 contro la Fiorentina e trova il primo gol in Serie A già nella successiva trasferta contro il Lecce, contribuendo a un altro successo per 4-0.

Il percorso con il Portogallo

Mora si mette in evidenza molto presto anche con le selezioni giovanili del Portogallo. All’Europeo Under-17 del 2024 trascina la nazionale fino alla finale, chiudendo il torneo da capocannoniere con cinque reti ed entrando nella formazione ideale della competizione. Successivamente passa nell’Under-21, con cui trova più volte il gol nelle qualificazioni europee. Nel giugno 2025 arriva anche la prima convocazione con la nazionale maggiore, con la quale fa parte del gruppo che conquista la Nations League, pur senza scendere in campo.