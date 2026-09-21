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Tutto su Nahuel Molina, terzino dell'

: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

MOLINA, LA BIOGRAFIA

Nahuel Molina Lucero

: 30/06/2030.

: 2,750 milioni.

.

: Boca Juniors, Defensa y Justicia, Rosario Central, Udinese, Atletico Madrid

LA CARRIERA

Gli inizi al Boca e i prestiti in Argentina

è nato a Embalse, il 6 aprile 1998., 6 aprile 1998.giugno 2026

Cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, Nahuel Molina debutta in prima squadra nel febbraio 2016, a 17 anni, contro il San Martín de San Juan. Con gli Xeneizes raccoglie nove presenze prima di cercare maggiore continuità attraverso due esperienze in prestito, prima al Defensa y Justicia e poi al Rosario Central. Proprio in questi anni riesce a trovare maggiore spazio nel calcio argentino, preparando il successivo salto in Europa.

L’esplosione con l’Udinese

Rimasto libero dal Boca, nel settembre 2020 si trasferisce all’Udinese, con cui si afferma rapidamente in Serie A. Segna il primo gol nel campionato italiano nell’aprile 2021 contro il Benevento e nella stagione successiva diventa uno dei protagonisti della formazione friulana. Chiude il 2021-22 con 7 reti in 35 presenze di campionato, distinguendosi per la capacità di incidere anche in fase offensiva e attirando l’attenzione dei principali club europei.

L’affermazione all’Atlético Madrid

Nell’estate 2022 viene acquistato dall’Atlético Madrid, entrando subito nelle rotazioni di Diego Simeone e conquistando progressivamente un posto importante sulla fascia destra. Già nella prima stagione realizza quattro reti in Liga e negli anni successivi consolida la propria presenza nella squadra. Nell’ottobre 2024 raggiunge quota 100 presenze ufficiali con i Colchoneros, traguardo accompagnato fino a quel momento da sei gol e nove assist. Rimane a Madrid fino all’estate 2026, maturando esperienza anche nelle competizioni europee.

Il ritorno in Serie A con la Roma

Il 12 agosto 2026 Molina torna in Italia e viene acquistato a titolo definitivo dalla Roma, firmando un contratto quadriennale. Arriva nella Capitale dopo aver totalizzato complessivamente 249 presenze e 19 reti nelle sue esperienze europee con Udinese e Atlético Madrid e sceglie la maglia numero 20. Esordisce in giallorosso il 31 agosto, entrando nella vittoria per 4-0 sul campo del Lecce.

I grandi successi con l’Argentina

Dopo l’esperienza con l’Under-20, Molina debutta con la nazionale maggiore argentina nel giugno 2021 e pochi mesi più tardi conquista la Copa América. Diventa poi uno dei protagonisti dell’Argentina campione del mondo in Qatar 2022, torneo nel quale segna anche nei quarti di finale contro i Paesi Bassi, e nel 2024 aggiunge al proprio palmarès una seconda Copa América. Nel 2026 prende parte al suo secondo Mondiale, concluso dall’Argentina con la sconfitta in finale contro la Spagna. In seguito agli incidenti avvenuti dopo la finale, la Commissione Disciplinare FIFA gli infligge una squalifica di sette partite con la nazionale.