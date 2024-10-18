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Tutto su Soulé, esterno dell' AS Roma e della nazionale argentina: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica: SOULE', LA BIOGRAFIA Matìas Soulé nasce a Mar del Plata ma ha anche il passaporto italiano grazie alle origini della madre (figlia di emigrati). Luogo e data di nascita: Mar del Plata , 15 aprile 2003 . Scadenza contratto : 30/06/2029. Stipendio : 2 Milioni netti Alla Roma sotto contratto dal: 2024. Ex squadre : Juventus Next Gen, Juventus, Frosinone. LA CARRIERA Gli inizi La carriera di Soulé inizia a sei anni nel Kimberley (MdP), club dilettantistico argentino. Sei anni dopo, si trasferisce al Vélez Sarsfield, dove continua la sua formazione calcistica. Juventus Il 10 gennaio 2020, Soulé si trasferisce alla Juventus, inizialmente aggregato alle giovanili. Il 22 agosto 2021 esordisce da professionista con la Juventus U23, contribuendo alla vittoria per 3-2 in Coppa Italia Serie C contro la Pro Sesto. Sei giorni dopo debutta in Serie C, nel successo per 2-1 contro la Pergolettese. Con l’arrivo di Massimiliano Allegri, diventa titolare e segna la sua prima doppietta il 15 settembre 2021. Il 30 novembre dello stesso anno debutta in prima squadra nella vittoria contro la Salernitana. Nella stagione 2021-2022 si distingue anche nell’Under-19 in UEFA Youth League, raggiungendo le semifinali. Durante la stagione 2022-2023, viene stabilmente inserito nella rosa della prima squadra e debutta in UEFA Champions League l'11 ottobre 2022. Frosinone e Roma Il 28 agosto 2023, Soulé viene ceduto in prestito al Frosinone. Debutta con i ciociari il 2 settembre, e il 28 settembre segna la sua prima rete in Serie A contro la Fiorentina. Si afferma come titolare e diventa il primo giocatore del Frosinone a raggiungere la doppia cifra in una stagione di Serie A. Il 30 luglio 2024, viene acquistato a titolo definitivo dalla Roma per 25,6 milioni di euro più bonus. Debutta con la maglia giallorossa il 18 agosto 2024, nella partita pareggiata 0-0 contro il Cagliari. Soulé ha anche rappresentato la nazionale argentina a livello giovanile, giocando con l’Under-16 e l’Under-20, e ha ricevuto convocazioni nella nazionale maggiore senza mai scendere in campo. Nel maggio 2023, è stato convocato con l'Under-20 per il mondiale di categoria in Argentina.