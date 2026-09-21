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Marteen de Roon

Marteen de Roon

Marteen de Roon

15 Centrocampista

Nazionalità:
Olanda
Età:
35 (29 March 1991)
Altezza:
185 cm
Piedi:
destro
Valore di mercato:
3 mln
Profilo
Tutto su Marteen de Roon, centrocampista dell'AS Roma e dell'Olanda: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:

DE ROON, LA BIOGRAFIA

Marten Elco de Roon è nato a Zwijndrecht, il 29 marzo 1991. Luogo e data di nascita: Zwijndrecht, 29 marzo 1991. Scadenza contratto: 30/06/2028. Stipendio: 2 milioni. Alla Roma sotto contratto dal: giugno 2026. Ex squadre da allenatore: Sparta Rotterdam, Heerenveen, Atalanta, Middlesbrough

LA CARRIERA

Gli inizi nei Paesi Bassi

Marten de Roon muove i primi passi nell’ASWH, prima di entrare nel settore giovanile del Feyenoord. Nel 2006 passa allo Sparta Rotterdam, con cui debutta tra i professionisti nella stagione 2009-2010. Dopo aver trovato maggiore continuità in Eerste Divisie, nell’estate 2012 si trasferisce a parametro zero all’Heerenveen di Marco van Basten. Qui si impone rapidamente, debutta nelle competizioni europee e già dalla seconda stagione diventa capitano della squadra.

La prima esperienza all’Atalanta

Nell’estate 2015 viene acquistato dall’Atalanta. L’impatto con il calcio italiano è immediato: segna già all’esordio in Coppa Italia contro il Cittadella e pochi mesi più tardi trova anche la prima rete in Serie A contro il Palermo. Chiude la sua prima stagione a Bergamo con 37 presenze e 2 gol, attirando l’interesse della Premier League.

La parentesi al Middlesbrough

Nel luglio 2016 passa al Middlesbrough, neopromosso in Premier League. In Inghilterra diventa uno dei titolari della squadra e realizza il primo gol contro il Manchester City, firmando il pareggio nei minuti di recupero. L’esperienza dura però una sola stagione in massima serie: dopo la retrocessione del club, nell’estate 2017 decide di tornare in Italia.

Il ritorno e la lunga storia con l’Atalanta

Tornato all’Atalanta nel 2017, De Roon diventa negli anni uno dei simboli della crescita del club sotto la guida di Gian Piero Gasperini. È protagonista delle qualificazioni alla Champions League e dei grandi percorsi europei dei nerazzurri, fino alla conquista dell’Europa League 2023-24, primo trofeo internazionale nella storia della società. Nel 2025-26, dopo l’addio di Rafael Tolói, diventa anche capitano della squadra.

La nuova avventura alla Roma

Il 30 agosto 2026 viene acquistato a titolo definitivo dalla Roma, ritrovando Gasperini dopo i tanti anni trascorsi insieme a Bergamo. Sceglie la maglia numero 15 e debutta già il giorno successivo, entrando nel finale della vittoria per 4-0 sul campo del Lecce.

Il percorso con l'Olanda

Dopo aver rappresentato l’Under-19, De Roon debutta con la nazionale maggiore olandese nel novembre 2016. Con gli Oranje raggiunge la finale della Nations League 2019 e partecipa all’Europeo 2020 e al Mondiale 2022. Dopo essere rimasto fuori dall’Europeo 2024, torna in nazionale nel 2026 e viene convocato per il Mondiale, disputando anche la sfida degli ottavi contro il Marocco.
Trofei vinti
Europa League
1
2023/24

Carriera Club

Stagione Squadra Campionato Coppe Nazionali Coppe Continentali Altre Coppe Totali
Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Comp Pres Reti Pres Reti
2009/10 Sparta Rotterdam Eredivisie 4 0 4 0
2010/11 Sparta Rotterdam Eerste Divisie 27 0 Coppa d'Olanda 1 0 28 0
2011/12 Sparta Rotterdam Eredivisie 30 2 Coppa d'Olanda 3 0 33 2
2012/13 Heerenveen Eredivisie 26 1 Coppa d'Olanda 2 0 Europa League 4 1 32 2
2013/14 Heerenveen Eredivisie 32 3 Coppa d'Olanda 3 0 35 3
2014/15 Heerenveen Eredivisie 36 1 Coppa d'Olanda 1 0 37 1
2015/16 Atalanta Serie A 36 1 Coppa Italia 1 1 37 2
2016/17 Middlesbrough Premier League 33 4 Fa Cup 2 1 35 5
2017/18 Middlesbrough Chapionship 1 0 1 0
2017/18 Atalanta Serie A 34 3 Coppa Italia 4 0 Europa League 8 0 46 3
2018/19 Atalanta Serie A 35 2 Coppa Italia 4 1 Europa League 5 0 44 3
2019/20 Atalanta Serie A 35 2 Coppa Italia 1 0 Champions League 9 0 45 2
2020/21 Atalanta Serie A 35 1 Coppa Italia 5 0 Champions League 6 0 46 1
2021/22 Atalanta Serie A 30 3 Coppa Italia 2 0 Champions League + Europa League 6+6 0 38 3
2022/23 Atalanta Serie A 35 3 Coppa Italia 2 0 37 3
2023/24 Atalanta Serie A 30 0 Coppa Italia 5 0 Europa League 11 0 46 0
2024/25 Atalanta Serie A 36 4 Coppa Italia 2 0 Champions League 10 0 Supercoppa italiana + Supercoppa Uefa 1+1 0+0 49 4
2025/26 Atalanta Serie A 34 1 Coppa Italia 4 1 Champions League 12 0 50 2