Marteen de Roon
15 Centrocampista
- Nazionalità:
- Olanda
- Età:
- 35 (29 March 1991)
- Altezza:
- 185 cm
- Piedi:
- destro
- Valore di mercato:
- 3 mln
Profilo
Tutto su Marteen de Roon, centrocampista dell'AS Roma e dell'Olanda: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
DE ROON, LA BIOGRAFIAMarten Elco de Roon è nato a Zwijndrecht, il 29 marzo 1991. Luogo e data di nascita: Zwijndrecht, 29 marzo 1991. Scadenza contratto: 30/06/2028. Stipendio: 2 milioni. Alla Roma sotto contratto dal: giugno 2026. Ex squadre da allenatore: Sparta Rotterdam, Heerenveen, Atalanta, Middlesbrough
LA CARRIERA
Trofei vinti
Europa League
1
2023/24
Carriera Club
Carriera Club
|Stagione
|Squadra
|Campionato
|Coppe Nazionali
|Coppe Continentali
|Altre Coppe
|Totali
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Comp
|Pres
|Reti
|Pres
|Reti
|2009/10
|Sparta Rotterdam
|Eredivisie
|4
|0
|4
|0
|2010/11
|Sparta Rotterdam
|Eerste Divisie
|27
|0
|Coppa d'Olanda
|1
|0
|28
|0
|2011/12
|Sparta Rotterdam
|Eredivisie
|30
|2
|Coppa d'Olanda
|3
|0
|33
|2
|2012/13
|Heerenveen
|Eredivisie
|26
|1
|Coppa d'Olanda
|2
|0
|Europa League
|4
|1
|32
|2
|2013/14
|Heerenveen
|Eredivisie
|32
|3
|Coppa d'Olanda
|3
|0
|35
|3
|2014/15
|Heerenveen
|Eredivisie
|36
|1
|Coppa d'Olanda
|1
|0
|37
|1
|2015/16
|Atalanta
|Serie A
|36
|1
|Coppa Italia
|1
|1
|37
|2
|2016/17
|Middlesbrough
|Premier League
|33
|4
|Fa Cup
|2
|1
|35
|5
|2017/18
|Middlesbrough
|Chapionship
|1
|0
|1
|0
|2017/18
|Atalanta
|Serie A
|34
|3
|Coppa Italia
|4
|0
|Europa League
|8
|0
|46
|3
|2018/19
|Atalanta
|Serie A
|35
|2
|Coppa Italia
|4
|1
|Europa League
|5
|0
|44
|3
|2019/20
|Atalanta
|Serie A
|35
|2
|Coppa Italia
|1
|0
|Champions League
|9
|0
|45
|2
|2020/21
|Atalanta
|Serie A
|35
|1
|Coppa Italia
|5
|0
|Champions League
|6
|0
|46
|1
|2021/22
|Atalanta
|Serie A
|30
|3
|Coppa Italia
|2
|0
|Champions League + Europa League
|6+6
|0
|38
|3
|2022/23
|Atalanta
|Serie A
|35
|3
|Coppa Italia
|2
|0
|37
|3
|2023/24
|Atalanta
|Serie A
|30
|0
|Coppa Italia
|5
|0
|Europa League
|11
|0
|46
|0
|2024/25
|Atalanta
|Serie A
|36
|4
|Coppa Italia
|2
|0
|Champions League
|10
|0
|Supercoppa italiana + Supercoppa Uefa
|1+1
|0+0
|49
|4
|2025/26
|Atalanta
|Serie A
|34
|1
|Coppa Italia
|4
|1
|Champions League
|12
|0
|50
|2